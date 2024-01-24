США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Американские военные нанесли новые удары по хуситам в Йемене и уничтожили две противокорабельные ракеты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые... были готовы к запуску», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские военные обнаружили ракеты на подконтрольной хуситам территории и определили, что они угрожают коммерческим судам и кораблям США, после чего уничтожили их в целях самообороны.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал удары по Йемену самозащитой в соответствии с международным правом.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее Сунак заявил о стремлении оборвать поставки оружия хуситам.