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Лавров назвал лживыми обвинения США в использовании Россией иранских дронов на Украине

Лавров: обвинения США в использовании Россией иранских дронов являются ложью

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Eduardo Munoz/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью заявление США в ООН о том, что РФ использовала в конфликте на Украине иранские дроны. Об этом Лавров сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Глава МИД России отметил, что обвинения России в использовании иранских беспилотников и демонстрация в качестве «доказательств» каких-то обломков являются ложью. Поэтому, подчеркнул Лавров, ему все равно, что якобы «иранские» дроны выставляются в миссии США при ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доказательств применения иранских беспилотных летательных аппаратов в специальной военной операции (СВО) не существует.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в том, что Россия якобы использует на Украине иранские беспилотники, носят надуманный характер.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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