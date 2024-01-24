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США нанесли удары по трем объектам проиранского движения в Ираке

США ударили по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболла» в Ираке

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Alexander Ermochenko /Reuters

Вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболла» на территории Ирака в ответ на серию атак со стороны шиитских группировок. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«Силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались «Катаиб Хезболлой» и другими связанными с Ираном движениями в Ираке», — сказано в заявлении министра.

Остин отметил, что удары были нанесены по распоряжению президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

По его словам, цель Соединенных Штатов состоит в защите американских интересов в регионе.

20 января в Ираке обстреляли американскую авиабазу Айн аль-Асад. Сообщалось, что по объекту было выпущено более 20 ракет.

Позже в Пентагоне отметили, что несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы.

Ранее в Ираке упал американский беспилотник.

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