В Пентагоне заявили о неспособности предложить помощь Украине

Европейские страны продолжат поддерживать Украину на фоне отсутствия подобной помощи от США. Об этом заявила помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, сообщает РИА Новости.

«Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», – сказала Уолландер, добавив, что с октября 2023 года Европа передала Киеву военного оборудования на сумму около $4,6 млрд.

Она отметила, что поддержка, которую США смогут оказать Украине, не будет соответствовать объему 2022 года, когда конгресс «щедро» согласовывал ассигнования.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров на «Рамштайне» призвал увеличить поставки оружия для ВСУ со стороны западных стран.

До этого минобороны Эстонии разработало стратегию для стран Запада, которая должна помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией за три года.

Ранее Польша предоставила Украине военную помощь почти на $3,5 млрд.