В Белом доме считают нормальным запрос Киева на $61 млрд

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал «адекватным» запрос на помощь Украины в размере $61 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Кирби отреагировал на вопрос, может ли Белый дом своим решением сократить объемы помощи Киеву для того, чтобы, возможно, заручиться поддержкой или хотя бы согласием республиканцев в конгрессе.

«Мы считаем, что это был адекватный запрос, и хотим, чтобы этот запрос был рассмотрен», — заявил Кирби.

При этом Кирби добавил, что не собирается вести эти обсуждения в публичном поле.

До этого представители украинского министерства обороны заявили на переговорах с Пентагоном, что некоторые бригады Вооруженных сил Украины больше не имеют боеприпасов в достаточном для боевых действий количестве.

Причиной нехватки боеприпасов Уолландер назвала израсходование бюджетных средств, выделенных Пентагону для Украины.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.