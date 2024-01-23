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Умеров потребовал от Запада больше оружия

Министр обороны Украины Умеров на «Рамштайне» призвал нарастить поставки для ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров на «Рамштайне» призвал нарастить поставки для Вооруженных сил Украины со стороны западных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети министра.

«Сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины <...> Для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс», — заявил Умеров.

Он отметил, что ВСУ смогут продолжать вести боевые действия только при наличии достаточных объемов техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей.

Умеров заявил, что министерство обороны Украины готово принимать участие в инвестиция в технологиях и совместные с Западом производства, а также заключать контракты с заинтересованными компаниями.

До этого министерство обороны Эстонии разработало стратегию для стран Запада, которая должна помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией за три года.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.

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