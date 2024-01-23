Несколько дронов европейской страны направят в Румынию для слежки за Россией

Нидерланды на фоне заявлений НАТО о том, что Североатлантический альянс не видит на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Российской Федерации, в феврале планируют направить три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу блока в Румынию, чтобы следить за РФ. Об этом сообщает издание Parool.

«Три нидерландских супердрона будут следить за русскими на восточной границе НАТО. Это первый случай, когда беспилотные самолеты ВВС будут развернуты за рубежом», — говорится в публикации.

В 2021 году Нидерланды закупили четыре БПЛА американского производства MQ-9 Reaper, однако с момента покупки они в основном оставались в Карибском бассейне. Там дроны принимали участие в испытаниях и «доказали свою огромную ценность», особенно во время слежки за группировками наркоторговцев. Теперь же беспилотные летательные аппараты готовы приступить к «настоящей работе», отметили журналисты.

«Это означает сбор разведданных там, где угроза для Европы сейчас наиболее велика: на восточной границе территории альянса», — указывает издание.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе не увидели непосредственных угроз со стороны РФ для союзников.

Ранее экс-начальник миссии НАТО в РФ рекомендовал Украине не стесняться агрессии в отношении российских граждан.