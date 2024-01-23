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Правительство Украины выделило более $250 млн на нужды армии

Кабмин Украины дополнительно направил на нужды ВСУ свыше $256 млн

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Кабинет министров Украины решил дополнительно направить Вооруженным силам страны 9,6 млрд гривен ($256 млн). Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Передаем силам обороны 9,6 млрд грн. военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты», — написал политик.

Согласно его информации, правительство республики возьмет эти средства из поступлений от военного налога.

Премьер добавил, что недавно кабмин выделил рекордные 17,5 млрд гривен ($466 тыс.) на строительство фортификаций и направили 792 млн гривен ($21,1 млрд) для неотложных потребностей воинских частей.

«На этот год мы получили дополнительный ресурс — 51 млрд гривен ($1,36 млрд) на развитие ОПК и более 43 млрд гривен ($1,43 млрд) — на производство дронов», — резюмировал он.

Незадолго до этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого они обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения и потребности украинской армии.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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