Губернатор сообщил об обстреле хутора Лозовая Рудка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом. В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбиты окна, посечены стены и повреждена линия электроснабжения», — заявил Гладков.

Губернатор заявил, что на место, в хутор Лозовая Рудка, уже прибыли оперативные и аварийные службы, которые работают на месте и должны восстановить электроснабжение населенного пункта.

До этого нефтяной терминал в Брянской области был атакован беспилотником.

Нефтеналивной терминал в поселке Жеча более полугода полностью законсервирован. В состав этого терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

Ранее средства ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.