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В Китае предположили, куда перенесут столицу Украины

AT: после поражения ВСУ правительству Украины придется эвакуироваться из Киева

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

После того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в конфликте с Россией, столицу республики перенесут из Киева во Львов. Об этом пишет китайский новостной портал Asia Times.

«Украина проиграет конфликт, и ее правительству, вероятно, придется эвакуироваться из Киева», — считают журналисты.

По информации издания, в последнее время сформировалась новая риторика по отношению к воюющей стране. Власти Соединенных Штатов, начали понимать, что у них «не получится одержать победу над РФ», поэтому они подготавливают стратегию, по которой, после «краха украинской армии» столица страны «переедет» во Львов, а главой новой администрации будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сейчас находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили поддержку его страны.

Ранее российский профессор объяснил, зачем Зеленскому переписывать историю.

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