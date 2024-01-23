После того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в конфликте с Россией, столицу республики перенесут из Киева во Львов. Об этом пишет китайский новостной портал Asia Times.

«Украина проиграет конфликт, и ее правительству, вероятно, придется эвакуироваться из Киева», — считают журналисты.

По информации издания, в последнее время сформировалась новая риторика по отношению к воюющей стране. Власти Соединенных Штатов, начали понимать, что у них «не получится одержать победу над РФ», поэтому они подготавливают стратегию, по которой, после «краха украинской армии» столица страны «переедет» во Львов, а главой новой администрации будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сейчас находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили поддержку его страны.

Ранее российский профессор объяснил, зачем Зеленскому переписывать историю.