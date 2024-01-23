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ВСУ предрекли отступление на «линию Залужного»

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ отступят на новую «линию Залужного»

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Thomas Peter/Reuters

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) вскоре придется отступить на новую черту обороны — так называемую линию главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать… Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую линию Залужного», — сказал он.

Он отметил, что она находится в 10-15 км от линии боевого соприкосновения. По его словам, после того как она будет достроена, ВСУ переместятся на нее.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева. В то же время он отказался давать какие-либо точные прогнозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью заявлял, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным».

Ранее была названа возможная замена Залужного.

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