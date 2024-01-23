В Донецке ВСУ сбросили боеприпас на жилой район с беспилотника

Принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 — город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата», — заявили в СЦКК.

Петровский район Донецка также пострадал от артиллерийского обстрела — ВСУ выпустили по нему и городу Горловка семь снарядов калибра 155 мм (производства НАТО) и 152 мм.

До этого спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за обстрелы Донецка лежит лично на Владимире Зеленском. 21 января ВСУ нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Ранее Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.