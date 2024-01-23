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Литовский госсовет обороны одобрил закупку танков Leopard 2

Литовский госсовет обороны одобрил закупку танков Leopard 2 производства ФРГ

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Martin Meissner/AP

Литовский госсовет обороны одобрил закупку танков Leopard 2 у Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента страны Кестутиса Будриса.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рассматриваются варианты покупки танков напрямую у производителя и через посредников. По словам Будриса, это лучший из имеющихся на рынке вариантов по установленным Вильнюсом критериям эффективности. В каком количестве и в какие сроки будут закуплены танки, не уточняется.

До этого Германия дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 переданных ей Берном танков Leopard 2.

В Федеральном совете Швейцарии отметили, что немецкая сторона пообещала Берну, что танки останутся на территории Германии, в странах — членах НАТО или в Европейском союзе и «будут использоваться для дополнения их вооружения».

В марте 2023 года стало известно, что немецкий производитель частей танков Leopard 2 наращивает производство без заказов.

Ранее в Германии заявили, что не смогут поменять каждый вышедший из строя танк Leopard 2.

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