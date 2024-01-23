Полковник назвал способ противодействия минно-взрывным заграждениям ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что специально обученные отряды ВС РФ ведут борьбу с минно-взрывными отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Лента.ру».

«Нужно сделать проходы, у нас для этого существуют специальные отряды обеспечения движения, которые делают эти проходы, либо нужен управляемый шнур разминирования, который вызывает детонацию взрывных заграждений», — пояснил Матвейчук.

Он пояснил, что минно-взрывные заграждения нужны, чтобы затруднить проникновения войск в глубину обороны противника.

До этого «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ писали, что российские саперы получат штурмовую технику до конца 2024 года.

Речь идет об универсальных бронированных инженерных машинах (УБИМ) и принципиально новых машинах инженерной разведки. Они будут способны уничтожать минные поля и укрепления противника.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.