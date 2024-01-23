Начало учений НАТО объяснили попыткой скрыть неудачи Украины на фронте

Начало масштабных учений НАТО может быть попыткой скрыть провалы ВСУ на фронте и вернуть веру в Североатлантический альянс. Об этом пишет издание UnHerd.

«Реальность такова, что эти манипуляции можно свести к попытке НАТО вернуть себе актуальность на фоне ухудшающейся ситуации на Украине», — говорится в колонке обозревателя издания Филипа Пилкингтона.

Колумнист отметил, что в НАТО оказали серьезную поддержку Киеву, но конфликт складывается «отнюдь не блестяще», поэтому лидеры альянса пытаются создать видимость серьезной подготовки к Третьей мировой войне. В то же время, пишет Пилкингтон, армии США и Великобритании переживают кризис из-за кадрового голода.

Учения НАТО Steadfast Defender-2024 должны начаться на этой неделе и продлятся несколько месяцев. Предполагается, что в них примут участие 90 тыс. военных. Учения должны стать крупнейшими за последние десятилетия.

В МИД РФ уже предупредили о риске военных инцидентов из-за учений НАТО.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил о панике в Европе из-за бессилия Украины.