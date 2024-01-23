Со страницы французского наемника исчезли посты после сообщения РФ о его ликвидации

Из аккаунта французского наемника Алексиса Дриона стерли посты о его благополучном возвращении домой после публикации российскими властями сообщения о его устранении в результате удара по Харькому. Об этом пишет РИА Новости.

До этого он якобы «вышел на связь».

«Я жив, я жив, все хорошо! Российская дезинформация!» — написал мужчина, прикрепив к посту скриншот новости о появлении списка имен наемников.

Позднее он уточнил, что в данный момент находится во Франции, однако не подтвердил свои слова фотографиями или видео.

23 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. Согласно данным Киевской городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

В этот же день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также дважды за сутки сообщалось о взрывах в Харькове.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей страны.

Ранее была названа цель ночных ударов по Харькову