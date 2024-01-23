Украинские военные обвинили власти страны и Запад в анонсировании летнего контрнаступления, из-за которого все закончилось провалом. Об этом написала испанская газета El Mundo.

Издание выяснило, что многие военные винят руководство страны и западные СМИ в том, что они занимались распространением графиков и анализов будущей военной операции, из-за чего полностью пропал эффект неожиданности. В итоге российские военные знали, где и когда ждать противника, посетовал в беседе с изданием вступивший в ряды ВСУ украинский спортсмен Андрей Онистрат.

По его словам, украинские власти поставили перед военными нереальные задачи. Он пожаловался и на давление со стороны Запада, чтобы контрнаступление начали как можно скорее.

Газета El Mundo отметила, что бойцы ВСУ обвиняют союзников Украины в недостаточной помощи. Более того, один из украинских военных заявил, что «мужчин уже не осталось». В пример он привел Львов, где «на каждого мужчину приходится по пять женщин».

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ не могут эффективно использовать поставленные западными странами танки из-за нехватки запчастей.