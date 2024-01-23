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ВСУ потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 220 солдат и танк

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Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины потеряли более 220 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«В течение суток отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что помимо потерь в живой силе, противник лишился танка, четырех автомобилей и двух орудий Д-20.

23 января в Минобороны России сообщили о серии ударов российской армии по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар выполнен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования. Все намеченные цели были поражены.

До этого в Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ. Благодаря грамотной постановке задач и организованному взаимодействию между подразделениями танкисты сумели уничтожить более 100 пытающихся прорваться украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника.

Ранее инженеры ВС РФ пробили брешь в минных заграждениях ВСУ на Купянском направлении.

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