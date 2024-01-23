Полковник рассказал, как работает новый российский «костюм-невидимка»

Разрабатываемый в России «костюм-невидимка» для военных отражает тепло и маскирует человека. Об этом рассказал полковник в отставке Михаил Тимошенко NEWS.ru.

По его словам, материал, из которого делают костюмы, тот же, что и у спасательных одеял. То есть наружная сторона скрывает, камуфлирует солдата, а внутренняя — отражает тепло. Он отметил, что технология не нова. В частности, у США есть аналоги такого костюма. Эксперт добавил, что подобные накидки используются также и для танков.

Тимошенко заявил, что изделие имеет шансы на успех, если оно не будет создавать сильный эффект компресса. Он предупредил, что отражение тепла внутрь может привести к перегреву тела человека. Полковник заключил, что при разработке и тестировании необходимо учитывать износостойкость ткани.

До этого стало известно, что в России линейка новых фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания.

Ранее партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».