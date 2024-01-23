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В ЛНР сообщили об активизации украинской авиации на Донецком направлении

Марочко: вертолеты ВСУ активизировались у Артемовска, но далеко от передовой

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Reuters

Активизация украинской авиации наблюдается на Донецком направлении в районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В районе населенного пункта и его окрестностей силами ПВО ВС РФ фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ», — сказал он.

По словам эксперта, в первую очередь речь идет об интенсивной работе ударных вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные воздушные суда ежедневно осуществляют полеты, однако не заходят в зону поражения российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Более того, украинская авиация действует на значительном расстоянии от линии соприкосновения. В связи с этим Марочко пришел к выводу, что работа вертолетов ВСУ неэффективна.

23 января командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о «крайне наряженной» ситуации на Артемовском и Северском направлениях. По его словам, обстановка на этих участках фронта характеризуется интенсивным применением Вооруженными силами РФ огня артиллерии и ведением ими штурмовых действий.

Ранее российские бойцы обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.

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