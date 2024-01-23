Военный назвал конфликт на Украине уникальным

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал конфликт на Украине уникальным из-за роли беспилотников в нем. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Дандыкина, российская спецоперация на Украине стала первой, где так массово применяются беспилотники.

«Беспилотников сейчас много разных. Есть стратегические, которые летят очень долго, есть разведывательные, есть камикадзе. Большое неудобство нам доставляют квадрокоптеры, но мы с ними работаем», — пояснил военный эксперт.

Он также рассказал о других изменениях, которые стали возможны в рамках текущего конфликта. В частности, беспилотники используются для уничтожения танков.

До этого РИА Новости сообщало, что в РФ практически завершились испытания противодроновых мини-ракет, которые в ближайшее время поступят на вооружение зенитных комплексов в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.