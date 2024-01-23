Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный назвал конфликт на Украине уникальным

Военный Дандыкин назвал украинский конфликт уникальным из-за роли беспилотников

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал конфликт на Украине уникальным из-за роли беспилотников в нем. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам Дандыкина, российская спецоперация на Украине стала первой, где так массово применяются беспилотники.

«Беспилотников сейчас много разных. Есть стратегические, которые летят очень долго, есть разведывательные, есть камикадзе. Большое неудобство нам доставляют квадрокоптеры, но мы с ними работаем», — пояснил военный эксперт.

Он также рассказал о других изменениях, которые стали возможны в рамках текущего конфликта. В частности, беспилотники используются для уничтожения танков.

До этого РИА Новости сообщало, что в РФ практически завершились испытания противодроновых мини-ракет, которые в ближайшее время поступят на вооружение зенитных комплексов в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами