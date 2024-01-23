Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские десантники уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки «Днепр» ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, выяснить координаты местонахождения противника удалось разведчикам, после чего был нанесен удар из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Огонь корректировали при помощи беспилотника, который также зафиксировал уничтожение цели.

В МО РФ отметили, что после ликвидации живой силы в опорнике десантники замаскировали орудие и покинули огневую позицию.

До этого сообщалось, что на Купянском направлении военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта. По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний», саперы либо успешно снимали мины и извлекали взрывоопасные предметы, либо уничтожали их накладными зарядами.

Ранее авиация РФ поразила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами