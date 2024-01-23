Российские десантники уничтожили отделение ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки «Днепр» ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, выяснить координаты местонахождения противника удалось разведчикам, после чего был нанесен удар из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Огонь корректировали при помощи беспилотника, который также зафиксировал уничтожение цели.

В МО РФ отметили, что после ликвидации живой силы в опорнике десантники замаскировали орудие и покинули огневую позицию.

До этого сообщалось, что на Купянском направлении военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта. По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний», саперы либо успешно снимали мины и извлекали взрывоопасные предметы, либо уничтожали их накладными зарядами.

Ранее авиация РФ поразила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении.