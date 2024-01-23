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Новейшие бункеры-укрытия для СВО пройдут госиспытания

«Доргеотех»: новейшие бункеры-укрытия для СВО пройдут госиспытания

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Линейка новых фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания. Об этом сообщил ТАСС директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

По его словам, компания получила лицензии от Минпромторга на разработку и производство фортификационных сооружений. Он рассказал, что сейчас разработаны и производятся три вида сооружений для зоны спецоперации: бункер на отделение, бункер на взвод и бункер-убежище. В планах провести государственные испытания укрытий вместе с заказчиком, отметил Девятилов.

Девятилов также рассказал, что размер убежищ составляет от 2,5 м до 6 м. Вес — от 1,4 до 2,5 тонны. Бункеры произведены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Убежища позволяют защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Серия фортификационных сооружений уже применяется на Донецком направлении с марта 2023 года, обратил внимание разработчик.

Во время госиспытаний бункеры протестируют на осколочно-фугасное воздействие, заключил эксперт.

До этого Девятилов рассказывал, что экспериментальный мобильный бункер-укрытие спас шестерых бойцов Вооруженных сил РФ. Он заявил, что бункер успешно справился со своей задачей. Однако при этом соблюдались не все правила эксплуатации. По мнению разработчика, для более успешной работы укрытия его нужно присыпать сверху минимум 1,5 метра грунта. Но во время обстрела военные не успели этого сделать и просто загнали оборудование в капонир, засыпав чем попало.

Ранее партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».

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