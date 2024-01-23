Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Киев использует новую тактику для получения денег от Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, украинские власти используют термин «активной обороны» для дальнейшего получения денег от Запада.

«Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки «активной стратегической обороны», чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории», — пояснил глава крымского парламента.

Он добавил, что западные партнеры призвали Киев всеми силами удержать линию обороны.

До этого издание Daily Star писало, что президент Украины Владимир Зеленский растерян после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). На фронте в настоящее время сложилась тупиковая ситуация, которая, вероятно, будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.