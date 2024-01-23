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Польша подняла самолеты из-за «активности авиации РФ»

ВС Польши подняли истребители в небо из-за «активности авиации РФ»

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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что подняло в воздух истребители якобы из-за активности российской авиации. Об этом говорится в сообщении командования в социальной сети X.

«Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины», — заявило командование польских ВС.

Там сообщили, что приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, была активизирована польская авиация и авиация союзников на юго-востоке республики.

На прошлой неделе аналитик Олаф Сволкень заявил, что продвигаемые руководством Польши идеи о необходимости одержать победу над Россией любой ценой чреваты «ядерным армагеддоном». По его словам, Варшава игнорирует тот факт, что причиной спецоперации России на Украине стало нарушение НАТО принципа неделимости безопасности, согласно которому одни страны не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее в Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны.

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