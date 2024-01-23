Инженеры ВС РФ пробили брешь в минных заграждениях ВСУ на Купянском направлении

Военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России.

Как рассказал журналистам командир инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний», саперы ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, которые невозможно извлечь. Такие предметы опасны для пехоты и бронетехники ВС РФ.

«Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 метров от противника, на их минных полях», — заявил военный.

По его словам, саперы либо успешно снимают мины и извлекают взрывоопасные предметы, либо уничтожают их накладными зарядами.

«Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77», — добавил «Дальний».

В министерстве также указали, что при отходе бойцы ВСУ не только минируют окопы и блиндажи, но и раскидывают различные мины-«сюрпризы»: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.

До этого сообщалось, что российские саперы уничтожили важный объект Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Ранее металлургический комбинат имени Ильича, расположенный в Мариуполе, запустил первые три цеха после завершения разминирования.