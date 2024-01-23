Авиация поразила живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли поражение живой силе и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как заявили в министерстве, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Летчики совершили атаку с кабрированием и на предельно малой высоте.

По информации ведомства, все цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий.

«После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования», — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» российских войск отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

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