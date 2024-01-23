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В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

МО: танковый батальон России совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ

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РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о том, что танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова успешно отразил контрнаступление украинских боевиков на важном направлении. Благодаря грамотной постановке задач и организованному взаимодействию между подразделениями танкисты сумели уничтожить более 100 пытающихся прорваться украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника, пишет РИА Новости.
В результате действий капитана Алибекова и его команды удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке, а также значительно истощить наступательный потенциал противника.

До этого сообщалось, что ВСУ начали строить собственную «линию Суровикина» на фоне возможных наступательных операций Вооруженных сил РФ, написала газета The Telegraph. Что представляет собой линия оборонительных сооружений, с помощью которой Россия сорвала контрнаступление ВСУ, и смогут ли украинские военные ее скопировать, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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