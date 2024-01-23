США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене

Военные США и Великобритании нанесли удары по нескольким объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.

По их словам, атаки были осуществлены с помощью ракет Tomahawk, которые были запущены с кораблей, а также истребителей. Целями ударов являлись склады и пусковые установки хуситов.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились о создании миссии в Красном море по защите коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» еще остается наступательный потенциал после ряда ударов Соединенных Штатов и Британии по позициям хуситов.

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.