США опровергли данные хуситов об атаке на свое судно

Военные США опровергли информацию йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) об атаке в Аденском заливе на грузовое судно Ocean Jazz. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявила пресс-служба Пятого флота Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов.

«Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным», — сказано в заявлении.

В нем также говорится, что американские военные «постоянно поддерживали связь с M/V Ocean Jazz в ходе его безопасного прохода» через Аденский пролив.

22 января представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали в Аденском заливе грузовое судно Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее ВМС США.

До этого Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах Великобритании сообщил, что корабль под флагом Соединенного Королевства подвергся атаке в 85 морских милях (157 км) от йеменского города Эш-Шихра.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.