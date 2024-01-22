Эксперт Меркурис заявил, что из-за неудач ВСУ на фронте Залужного хотят заменить Будановым

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что из-за быстро ухудшающейся ситуации на фронте украинские власти хотят снять с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначить вместо него начальника военной разведки страны Кирилла Буданова. Об этом эксперт рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Меркуриса, причиной предполагаемого назначения Буданова на пост главкома ВСУ является стремительное ухудшение ситуации на фронте для украинской армии. Кроме того, снятие Залужного с должности может произойти из-за его продолжительного конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом эксперт отметил, что шеф разведки министерства обороны Буданов не обладает тем военным опытом, который имеется у Залужного.

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