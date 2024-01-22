Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области появится система по уничтожению беспилотников

В Ленобласти появятся мобильные группы огневого подавления беспилотников Украины

close
100%
РИА Новости

В Ленинградской области появятся улучшенные мобильные группы для более быстрого и скоординированного огневого подавления беспилотников Украины. О решении сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Заявление сделано по итогам заседания оперативного штаба с руководителями силового блока, уточнил глава области.

«Во взаимодействии с армейскими подразделениями решено создать эшелонированную систему раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов с использованием ресурсов предприятий», — отметил он.

Также Дрозденко уточнил, что мобильные группы будут усилены «дополнительными техническими средствами», а для режима повышенной готовности будут сформированы рабочие подразделения гражданской обороны.

В ночь на 18 января над территорией Ленинградской области впервые перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны России, два БПЛА были обнаружены в регионе, средства ПВО сбили дроны около 1:30 мск.

21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Этому предшествовали взрывы и пожар на терминале «Новатэк — Усть-Луга» на территории региона.

Произошедшее объяснили атакой украинского БПЛА самолетного типа. В Кремле назвали эти действия терроризмом со стороны Киева.

Ранее было опубликовано видео атаки дрона на газовый терминал в Ленинградской области.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами