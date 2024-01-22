В Ленинградской области появится система по уничтожению беспилотников

В Ленинградской области появятся улучшенные мобильные группы для более быстрого и скоординированного огневого подавления беспилотников Украины. О решении сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Заявление сделано по итогам заседания оперативного штаба с руководителями силового блока, уточнил глава области.

«Во взаимодействии с армейскими подразделениями решено создать эшелонированную систему раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов с использованием ресурсов предприятий», — отметил он.

Также Дрозденко уточнил, что мобильные группы будут усилены «дополнительными техническими средствами», а для режима повышенной готовности будут сформированы рабочие подразделения гражданской обороны.

В ночь на 18 января над территорией Ленинградской области впервые перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны России, два БПЛА были обнаружены в регионе, средства ПВО сбили дроны около 1:30 мск.

21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности. Этому предшествовали взрывы и пожар на терминале «Новатэк — Усть-Луга» на территории региона.

Произошедшее объяснили атакой украинского БПЛА самолетного типа. В Кремле назвали эти действия терроризмом со стороны Киева.

Ранее было опубликовано видео атаки дрона на газовый терминал в Ленинградской области.