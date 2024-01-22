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Сын французского генерала оказался среди погибших в Харькове наемников

Mash: сын французского бригадного генерала погиб в Харькове при ударе ВС России

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Телеграм-канал Олега Синегубова

Сын французского бригадного генерала оказался среди погибших при ударе Российской армии по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что француза звали Сабастьен Клод Реми Бенар, он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты. 16 января наемник погиб.

Под удар также попал напарник Бенара — Алексис Дрион, сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции, отмечает издание.

До этого стало известно, что с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину приехали более 300 французских наемников.

Ранее сообщалось, что задержка помощи от Соединенных Штатов несет угрозу воюющим на стороне Вооруженных сил американцам (ВСУ) американцам.

До этого экс-разведчик США назвал законной целью РФ иностранных наемников на Украине.

Ранее во Франции назвали предупреждением для НАТО удар российских войск по группе наемников.

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