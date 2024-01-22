Стало известно, сколько французских наемников прибыли на Украину с начала СВО

С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину приехали более 300 французских наемников. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«С начала спецоперации для участия в боевых действиях на Украину приехали более 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)», — отметил он.

«По состоянию на январь текущего года в зоне спецоперации находились 50 боевиков из Франции», — указал собеседник агентства.

По его мнению, «иностранные наемники входят в состав «Интернационального легиона обороны Украины» (ИЛОУ)».

Ранее сообщалось, что задержка помощи от Соединенных Штатов несет угрозу воюющим на стороне Вооруженных сил американцам (ВСУ) американцам.

До этого экс-разведчик США назвал законной целью РФ иностранных наемников на Украине.

Ранее во Франции назвали предупреждением для НАТО удар российских войск по группе наемников.