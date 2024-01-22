Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Село в Белгородской области обстреляли

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

close
100%
РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что окраина села Дроновка в Грайворонском городском округе попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате произошедшего нет. Повреждения были зафиксированы в двух частных домовладениях: посечены кровля, фасад и заборы.

Губернатор отметил, что в текущий момент продолжается подомовой обход территории.

До этого Гладков заявил, что ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область.

Обстрелам подверглись шесть приграничных юго-западных районов: Белгородский, Борисовский, Шебекинский, Краснояружный, Волоконовский и Грайворонский. Всего в регионе 13 районов. Помимо артиллерийских обстрелов, регион девять раз подвергся атаке беспилотников.

Ранее Гладков сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами