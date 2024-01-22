Село в Белгородской области обстреляли

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что окраина села Дроновка в Грайворонском городском округе попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате произошедшего нет. Повреждения были зафиксированы в двух частных домовладениях: посечены кровля, фасад и заборы.

Губернатор отметил, что в текущий момент продолжается подомовой обход территории.

До этого Гладков заявил, что ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область.

Обстрелам подверглись шесть приграничных юго-западных районов: Белгородский, Борисовский, Шебекинский, Краснояружный, Волоконовский и Грайворонский. Всего в регионе 13 районов. Помимо артиллерийских обстрелов, регион девять раз подвергся атаке беспилотников.

Ранее Гладков сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.