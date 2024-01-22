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В Польше заявили, что будут производить оружие вместе с Украиной

Туск: Польша и Украина построят несколько предприятий по производству оружия

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Alex Brandon/AP

Власти Польши и Украины договорились о совместном строительстве оборонно-промышленных предприятий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает ТАСС.

Заводы будут располагаться в обеих странах, уточнил Туск во время визита на Украину.

«Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения», — сказал премьер-министр.

По его словам, предприятия будут создаваться параллельно с инвестициями в польские и украинские компании, которые займуться производством ради увеличения оборонных возможностей всей Европы.

Туск предположил, что это будет прибыльный бизнес для обеих сторон.

В начале января президент России Владимир Путин объявил о многократном наращивании производства вооружения в России.

До этого сообщалось, что российские удары не позволяют Украине наладить производство оружия на своей территории.

Ранее в Британии признали, что ЕС не может производить оружие так же быстро, как Россия.

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