Российские войска отбили шесть атак ВСУ под Донецком

Вооруженные силы России отбили шесть атак украинских войск на Донецком направлении в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ были отражены в районе Клещеевки в ДНР благодаря работе подразделений группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии. Кроме того, у Клещеевки и Красного ВС РФ поразили солдат и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

В результате украинские войска потеряли порядка 320 военных, 10 танков, включая один Leopard 2А5, а также две БМП, шесть боевых бронированных машин, боевую машину ЗРК «Стрела-10» и 12 легковых авто.

Помимо этого, ВС РФ поразили две американские системы М777, польскую САУ Krab, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Гвоздика», два орудия Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

До этого сообщалось, что военные России отразили девять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении.

Ранее в Харьковской области сбили украинский самолет.