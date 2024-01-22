Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 120 военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Новомихайловка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, украинская армия также лишилась трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Акация» и гаубицы Д-20.

За день до этого на Южно-Донецком направлении подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что на декабрь 2023 года, за время контрнаступления ВСУ потеряли 125 тыс. человек.

Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ракетного удара по Крыму.