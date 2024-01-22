Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силы РФ отразили девять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 180 военных на Купянском направлении

Подразделения группировки «Запад» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенного пункта Макеевка, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области.

В итоге украинские войска лишились до 180 военнослужащих, пяти танков, двух боевых бронированных машин и двух пикапов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, противотанковую пушку МТ-12.

Также РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили группу пехотинцев ВСУ на замаскированных позициях на Купянском направлении.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами