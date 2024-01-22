Силы РФ отразили девять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении

Подразделения группировки «Запад» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенного пункта Макеевка, Новоегоровка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области.

В итоге украинские войска лишились до 180 военнослужащих, пяти танков, двух боевых бронированных машин и двух пикапов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, противотанковую пушку МТ-12.

Также РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили группу пехотинцев ВСУ на замаскированных позициях на Купянском направлении.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».