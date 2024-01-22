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На Украине прозвучали сирены воздушной тревоги во всех регионах

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом стало известно из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, тревогу объявили во всех регионах почти в одно время – в 12:09 мск.

Утром украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. На территории завода зафиксировали повреждения после взрывов.

В воскресенье о взрывах сообщили в городе Полтава в центральной части Украины. Кроме того, в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницкий, произошли два взрыва.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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