В Армении заявили о решении части вопросов в сфере вооружений с компаниями РФ

Ереван и Москва решили большую часть проблемных вопросов в области вооружений. Об этом сообщила радиостанция «Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на министерство обороны Армении.

При этом в ведомстве отметили, что ряд вопросов остается открытым.

19 января посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что стратегические интересы РФ и Армении сходятся. По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга. Он также обвинил российские телеканалы во вмешательстве во внутренние дела страны, анонсировал реформирование армии по швейцарскому образцу и объяснил, почему Ереван не выходит из ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил о готовности подписать договор о взаимном контроле вооружений с Баку.