Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили о решении части вопросов в сфере вооружений с компаниями РФ

Минобороны Армении: часть вопросов с компаниями РФ в сфере вооружений решена

close
100%
Shutterstock

Ереван и Москва решили большую часть проблемных вопросов в области вооружений. Об этом сообщила радиостанция «Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на министерство обороны Армении.

При этом в ведомстве отметили, что ряд вопросов остается открытым.

19 января посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что стратегические интересы РФ и Армении сходятся. По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга. Он также обвинил российские телеканалы во вмешательстве во внутренние дела страны, анонсировал реформирование армии по швейцарскому образцу и объяснил, почему Ереван не выходит из ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил о готовности подписать договор о взаимном контроле вооружений с Баку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами