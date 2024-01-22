Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском

Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских беспилотных летательных аппаратов хотел атаковать аэродром Смоленск-Северный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Один из беспилотников пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сказал собеседник агентства.

До этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленской областью.

До этого Минобороны Российской Федерации сообщало, что 20 января была предотвращена попытка атаки дрона на территории России. Беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны над Орловской областью.

20 января дрон-камикадзе ВСУ атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Повреждения получила линия газоснабжения. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.