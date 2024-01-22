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Следователи попросили суд арестовать Блиновскую

ТАСС: СК попросит суд заключить Блиновскую под стражу из-за нарушений

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы 22 января рассмотрит ходатайство следствия заключить блогера Елене Блиновской под стражу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В ведомстве пояснили, что решили попросить суд арестовать блогершу, поскольку та неоднократно нарушала условия домашнего ареста.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова добавила, что следователи все еще считают, что Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Защита обвиняемой считает домашний арест блогерши излишней мерой, которая не соответствует требованиям законодательства.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

В начале января задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей за последние 18 дней. Теперь, по последним данным, долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей.

Ранее Блиновской отказали снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.

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