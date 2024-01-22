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В промышленном городе Ирана прогремел мощный взрыв

IRNA: мощный взрыв прогремел в иранском промышленном городе Гермсар

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Soheil Faraji/ISNA/WANA/Reuters

Мощный взрыв прогремел в промышленном городе Гермсар, который находится в 80 километрах к востоку от столицы страны Тегерана. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

По данным журналистов, точные место и причина взрыва пока не установили. В район инцидента направили силы профильного ведомства, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории».

18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана. В итоге в Пакистане предупредили Иран о жестком ответе в случае повторных ударов.

Ранее стало известно, что США и Британия планируют усилить военную кампанию против хуситов.

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