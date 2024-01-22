В МИД России заявили, что ракеты «Сармат» не повлияют на стратегический баланс с США

Постановка на боевое дежурство российских ракетных комплексов «Сармат» не изменит стратегического баланса с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ (Договоре о сокращении стратегических вооружений. — ред.) количественных уровней», — сказал Рябков.

При этом дипломат напомнил, что действие ДСНА приостановлено и учет количества вооружений по нему «отчасти превращается в умозрительное мероприятие».

Рябков назвал российские стратегические ядерные силы «дышащим организмом» и заявил, что резкого скачка в их количественном отношении не происходит за счет действия программ по модернизации и постепенного снятия с дежурства комплексов старого образца.

18 ноября новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» был поставлен на опытно-боевое дежурство. В его состав входит одноименная тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

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