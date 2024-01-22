Экспериментальный бункер спас российских бойцов в зоне СВО

Экспериментальный мобильный бункер-укрытие спас шестерых бойцов Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

По его словам, бункер защитил бойцов во время обстрела на Донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). В пример он привел ситуацию, когда подразделение инженерных войск российской армии наводило переправу. Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские солдаты спрятались в бункере и остались живы, не получив ни одного повреждения.

Он заявил, что бункер успешно справился со своей задачей. Однако при этом соблюдались не все правила эксплуатации. По мнению разработчика, для более успешной работы укрытия его нужно присыпать сверху минимум 1,5 метра грунта. Но во время обстрела военные не успели этого сделать и просто загнали оборудование в капонир, засыпав чем-попало.

До этого российские экипажи Су-25СМ ударили по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».