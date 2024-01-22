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Российская авиация ударила по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: штурмовики Су-25СМ ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

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Минобороны России

Экипажи Су-25СМ ударили по скоплению личного состава и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате удара российские военные поразили опорный пункт ВСУ.

По данным ведомства, экипажи направились к опорному пункту ВСУ с помощью координат, которые получили разведчики. Штурмовики летели на минимальной высоте, применяя маневр «кабрирование» — приподняв нос самолета.

По целям выпустили 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории. Специалисты отметили, что маневр помогает проводить стрельбу с увеличенной дистанции, при этом избегая попадания в зону прямого поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) вражеских силовиков.

До этого российские военные уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных позициях на Купянском направлении. В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнил экипаж боевой машины пехоты БМП-3. Данный расчет относится к 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», уточняется в заявлении.

Ранее партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».

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