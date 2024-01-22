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Украинские войска сбросили с дрона на Донецк взрывоопасный предмет

СЦКК: ВСУ с беспилотника сбросили на Донецк взрывоопасный объект

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Shutterstock

Украинские войска ранним утром 22 января сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Инцидент произошел в 4:20, пояснили в центре.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по рынку «Меркурий» в Донецке комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Осенью 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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