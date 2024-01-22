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Экипаж БПМ-3 уничтожил группу пехоты ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: экипаж БПМ-3 нанес поражение группе пехоты ВСУ на Купянском направлении

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Иван Родионов/РИА «Новости»

Российские военные уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных позициях на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что соответствующую боевую задачу выполнил экипаж боевой машины пехоты БМП-3. Данный расчет относится к 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», уточняется в заявлении.

Отмечается, что разведчики Вооруженных сил РФ обнаружили замаскированные позиции и скопление пехоты украинских войск при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Они засекли бойцов и технику ВСУ в лесополосе, после чего передали координаты экипажу боевой машины пехоты.

«Экипаж БМП-3 <...> уничтожил замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специально военной операции на Купянском направлении», — подчеркнули в министерстве.

Представители ведомства добавили, что контроль уничтожения украинских подразделений проводился расчетами БПЛА. Операторы дронов в режиме реального времени передавали данные о ситуации на поле боя на командный пункт.

Ранее российские гвардейцы сбили украинский беспилотник типа «Баба-яга» у донецкого города Северска.

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