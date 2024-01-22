Открыт прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы

Специалисты аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет могут с 22 января по 6 февраля подавать через «Госуслуги» заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Об этом сообщается на официальном сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

IT-специалист должен подать заявку, после чего работодатель проверит в своем личном кабинете правильность предоставленных данных и подтверждает их. Отмечается, что компания сможет самостоятельно внести сотрудника в список, если у него нет аккаунта на «Госуслугах». Минцифры передаст данные в министерство обороны до 2 марта, а с 1 апреля по 15 июля будет принято решение о предоставлении отсрочки.

Для получения отсрочки специалист должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев до начала призыва. Работнику должно быть от 18 до 30 лет. Организация должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года.

Кроме того, специалист должен иметь высшее образование по специальности из утвержденного правительством перечня.

С 1 января 2024 года возраст граждан для призыва на срочную военную службу (1 год) в армию Российской Федерации повышен с 27 до 30 лет.

Минобороны РФ сообщило, что право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина.

Ранее сообщалось, что при некорректном оформлении согласия на раскрытие налоговой тайны аккредитация IT-компаний при Минцифры будет аннулирована.